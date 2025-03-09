Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Почему-то всегда на Россию говорят плохо,хотя её руки чисты в отличии от лицемеров Европы,которые улыбаются,а за спин...Рёпке предложил з...
  • Eduard
    Юморист!Рёпке предложил з...
  • Вадим Лебедев
    Эта гадина разваливала СССР и с Ельциным и Чубайсом, вместе разваливали Россию...  Тварь!Захарова раскрити...

В освобожденных под Курском домах нашли свастику, руны и нацистские лозунги

В освобожденных под Курском домах нашли свастику, руны и нацистские лозунги

В освобождённых от украинских боевиков и иностранных наёмников домах мирных жителей в Николаевке и Старой Сорочине в Курской области были найдены свастики, руны и нацистские и языческие лозунги на украинском и английском языках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх