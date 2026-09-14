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ИА Регнум

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ВСУ прямо на позициях под Ореховым массово хоронят сослуживцев

ВСУ прямо на позициях под Ореховым массово хоронят сослуживцев

Украинские военные на позициях под Ореховым (Запорожская область) массово хоронят сослуживцев, погибших под ударами российских дронов и авиации.

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