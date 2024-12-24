Никита Михалков призвал "цивилизованный" мир посмотреть в зеркало: "И после этого вы обвиняете нас в "аннексии" Крыма?" Режиссёр публично разоблачил колоссальных масштабов лицемерие Запада на конкретных примерах.
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