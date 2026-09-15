Гурцкая: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду? Потом они удивляются, почему не любят «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил, что Андрей Мостовой не имел права выйти в стартовом составе «Локомотива» на матч восьмого тура РПЛ против «Зенита» (1:2) по требованию петербургского клуба «Локо» объявил о переходе Мостового 4 сентября.