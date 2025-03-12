Поддержка автопрома повысит качество российских машин - алтайские эксперты

По мнению опрошенных amic.ru депутатов и общественников, на отечественных автомобилях должны ездить не только таксисты, но и чиновники Принятый Госдумой в первом чтении закон о требованиях использовать в качестве такси только отечественные автомобили вызвал немало споров.
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