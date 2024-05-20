Mehr: президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета, сообщило агентство Mehr. Уточняется, что находившиеся с ним на борту, в том числе министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян и имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем, также скончались.
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