Mehr: президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета, сообщило агентство Mehr. Уточняется, что находившиеся с ним на борту, в том числе министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян и имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем, также скончались.