Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов

В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" мы говорили о том, как Америка за 250 лет превратилась из "града на холме" в циничного купца, предавшего идеалы свободы ради поддержки киевского режима и собственного бизнеса, а также обсудили роль России в истории США и в глобальных процессах:00:29 – США как "эксперимент": от фермерской республики до империи;04:25 – Идеалы против реальности: двойные стандарты и циничный прагматизм Трампа;10:58 – Уникальность американской демократии и возврат к изоляционизму;16:09 – Феномен Трампа: бизнес-мышление, интуиция и внешнеполитические игры;21:48 – Иран, Украина и эскалация: почему США не начнут большую войну?27:30 – Россия в истории США: Аляска, союзничество и мифы, не влияющие на сегодняшние отношения.