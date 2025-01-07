Из-за коммунальной аварии на Ключевой изменен маршрут троллейбуса № 6

Троллейбус временно поменял маршрут, сообщили на предприятии «Городской транспорт». В связи с коммунальной аварией на Ключевском шоссе и невозможностью проезда до ликвидации ЧС внесены оперативные изменения в путь следования маршрута № 6.
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