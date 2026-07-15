«Справятся с «Геранями»: истребитель Rafale оснастили противодроновыми ракетами В октябре прошлого года начальник штаба ВВС Франции генерал Жером Белланже настаивал на н.
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«Справятся с «Геранями»: истребитель Rafale оснастили противодроновыми ракетами В октябре прошлого года начальник штаба ВВС Франции генерал Жером Белланже настаивал на н.
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