Поддержка на максимум. Как петербургские бизнесмены развивают свои предприятия благодаря Смольному

Петербург серьезно настроен на поддержку бизнесменов. Благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» предприниматели могут внедрять принципы бережливого производства, формировать «команды изменений», оптимизировать ключевые производственные и офисные процессы.
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