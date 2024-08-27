Дружба — она такая: Европа ограничила ввоз ещё одного продукта с Украины

Европа стала ограничивать ввоз украинского зерна, сахара и мёда. Об этом пишут РИА НовостиВ 2022 году 5 стран Евросоюза столкнулись с проблемами продажи собственного зерна, поскольку его поставляла Украина.
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