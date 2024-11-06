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Спрос на новостройки Москвы в октябре упал, но цены продолжили расти

Спрос на новостройки Москвы в октябре упал, но цены продолжили расти

По итогам октября объем сделок в годовом выражении упал на 46%. Несмотря на это, цены на новостройки продолжили расти В октябре 2024 года продажи в новостройках Москвы и Подмосковья упали на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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