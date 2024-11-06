Спрос на новостройки Москвы в октябре упал, но цены продолжили расти

По итогам октября объем сделок в годовом выражении упал на 46%. Несмотря на это, цены на новостройки продолжили расти В октябре 2024 года продажи в новостройках Москвы и Подмосковья упали на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)