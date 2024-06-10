Колеса в долг: в мае число выданных автокредитов выросло на 8%

На фоне сокращения числа проданных автомобилей количество кредитов на их покупку только растет. За первые четыре месяца их стало больше на 95% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в мае количество увеличилось еще на 8%.
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