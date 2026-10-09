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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Петров: «Барко – сильнейший игрок РПЛ, если не будут мешать травмы. Он индивидуально тащит «Спартак», может создать момент практически из любой ситуации»

Полузащитник «Балтики» Илья Петров считает хавбека «Спартака» Эсекиэля Барко лучшим игроком в РПЛ.  – Кого по игре можете выделить в РПЛ? – Мне импонирует Барко.

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