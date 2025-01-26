«Не знает всех деталей»: Зеленский отреагировал на заявление Трампа

Зеленский: у Трампа нет плана для окончания конфликта на Украине Обращения президента США Дональда Трампа к главе России Владимиру Путину свидетельствует о его стремлении завершить конфликт на Украине, однако у него нет четкого плана, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью газете Il Foglio.