Колесов сообщил, что Петербург может побить тепловой рекорд 1938 года

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что в городе зафиксирована рекордная температура для 3 сентября, а сегодняшний день может установить новый максимум для 4 сентября под действием антициклона.
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