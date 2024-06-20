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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Нефтебазы в Адыгее и Тамбовской области загорелись после атаки дронов

На нефтебазах в Адыгее и Тамбовской области произошел пожар после атаки беспилотников. Минобороны России заявило, что уничтожило 15 дронов за ночь: шесть — над Адыгеей, по три — над Брянской областью и Краснодарским краем и по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

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