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Офицер ЛНР Марочко: ВСУ на Краснолиманском направлении сменили тактику и атакуют на джипах

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ на Краснолиманском направлении сменили тактику и атакуют на джипах

Украинские подразделения на Краснолиманском направлении изменили тактику и стратегию боя. Они переоборудовали гражданские джипы в боевые, создали легкие и быстрые группы, рассказал в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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