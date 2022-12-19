Офицер ЛНР Марочко: ВСУ на Краснолиманском направлении сменили тактику и атакуют на джипах

Украинские подразделения на Краснолиманском направлении изменили тактику и стратегию боя. Они переоборудовали гражданские джипы в боевые, создали легкие и быстрые группы, рассказал в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.