Фото: © «Татар-информ» Большинство жителей Казани одобряют пожизненный запрет на продажу электронных сигарет людям, родившимся после 31 декабря 2008 года.
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