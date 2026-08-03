Живую подземную экосистему нашли в пластах сланцевого газа на 2 км

Сланцевый газ ассоциируется с фракингом, трубопроводами и энергетическими спорами. Но новое исследование предлагает взглянуть на эти пласты с совсем другой стороны: как на среду обитания, в которой тысячи лет живёт сложная микробная экосистема.
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