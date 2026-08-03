НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

501 подписчик

Живую подземную экосистему нашли в пластах сланцевого газа на 2 км

Живую подземную экосистему нашли в пластах сланцевого газа на 2 км

Сланцевый газ ассоциируется с фракингом, трубопроводами и энергетическими спорами. Но новое исследование предлагает взглянуть на эти пласты с совсем другой стороны: как на среду обитания, в которой тысячи лет живёт сложная микробная экосистема.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии