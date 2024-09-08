На улицы Тель-Авива вышли полмиллиона протестующих

На улицы Тель-Авива в субботу, 7 сентября, вышли свыше полумиллиона человек, требуя от властей Израиля скорейшего освобождения заложников, которых удерживают в секторе Газа уже 11 месяцев, и проведения в стране досрочных выборов.
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