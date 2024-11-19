WP: супруга осужденного в США Ильи Лихтенштейна получила 18 месяцев тюрьмы

Хизер Морган, супруга россиянина Ильи Лихтенштейна, который был осуждён в США за отмывание украденных биткоинов на сумму в несколько миллиардов долларов, получила наказание в виде 18 месяцев тюремного заключения.
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