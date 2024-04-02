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Во Владимирской области за шесть лет капитально отремонтируют 95 школ

Во Владимирской области за шесть лет капитально отремонтируют 95 школ

Деньги на ремонты школ и детских садиков Владимирская область получит по нацпроекту "Образование".Во Владимирской области 1 апреля на совещании у губернатора обсудили шестилетний план модернизации системы образования.

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