Во Владимирской области за шесть лет капитально отремонтируют 95 школ

Деньги на ремонты школ и детских садиков Владимирская область получит по нацпроекту "Образование".Во Владимирской области 1 апреля на совещании у губернатора обсудили шестилетний план модернизации системы образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии