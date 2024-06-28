Высокая пожарная опасность ожидается в Нижегородской области до 2 июля

С 28 июня по 2 июля в Нижегородской области ожидается высокая пожарная опасность лесов и торфяников. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, местами по всему региону прогнозируется четвертый класс пожарной опасности.
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