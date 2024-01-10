8 скандальных шуток политиков

Мы расскажем о случаях, когда за шутку одного человека приходилось краснеть всей стране. Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии фото: Getty ImagesИстория экстравагантного чувства юмора политика началась в 2003 году.
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