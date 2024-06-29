Science: у гребневиков обнаружили адаптацию для выживания при высоком давлении

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что морские гребневики выживают на глубине в условиях высокого давления благодаря содержанию фосфолипидов, которые содержатся в человеческом мозге.
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