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Science: у гребневиков обнаружили адаптацию для выживания при высоком давлении

Science: у гребневиков обнаружили адаптацию для выживания при высоком давлении

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что морские гребневики выживают на глубине в условиях высокого давления благодаря содержанию фосфолипидов, которые содержатся в человеческом мозге.

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