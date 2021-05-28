E-News.su

83 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    К сожалению Запад не будет к этому прислушиваться."Сафари на людей"...
  • Владимир Ознобихин
    Заработался, сердечный?!Арестовича хотят ...
  • Владимир Ознобихин
    Минские соглашения не исполняет Украина!! А нам остаются санкции. Двайте объявим, что возьмемся их выполнять за Укра...Корнилов предложи...

8 важных новостей: ни «Стены», ни денег

Нет денег – нет рва. Первый заместитель главы ФСБ России, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов сообщил, что Украина, оказывается, давно перестала копать свой знаменитый ров на границе с Россией, также, впрочем, как и строить стену.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх