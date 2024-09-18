Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Простые и оригинальные причёски для девочек в школу

Простые и оригинальные причёски для девочек в школу

Быть мамой девочки, когда дело касается причёски - очень непросто. В этой подборке собрали идеи для вдохновения, если надоело уже всё, но и заморачиваться не хочется: простые и быстрые косички и хвостики.

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