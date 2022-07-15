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Стало известно об организованных ВСУ допросах одесситов о связях с Россией

Стало известно об организованных ВСУ допросах одесситов о связях с Россией

Глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовывают для жителей Одессы допросы, в ходе которых выясняют наличие у них родственников в России.

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