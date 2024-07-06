В ВТБ рассказали об ажиотаже с ипотекой, вероятность коллапса рынка. Главное о жилье за неделю

Программа льготной ипотеки под 8% завершилась. Сбербанк повышает ставки по ипотеке. Сбер и ВТБ снова подняли ставки по ипотеке: брать ли сейчас кредит? Трехкратная переплата: во сколько обойдется однушка после отмены льготной ипотеки.
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