В ВТБ рассказали об ажиотаже с ипотекой, вероятность коллапса рынка. Главное о жилье за неделю

Программа льготной ипотеки под 8% завершилась. Сбербанк повышает ставки по ипотеке. Сбер и ВТБ снова подняли ставки по ипотеке: брать ли сейчас кредит? Трехкратная переплата: во сколько обойдется однушка после отмены льготной ипотеки.