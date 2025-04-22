Западные СМИ о новом мирном плане, на этот раз – от Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, что до конца текущей недели он раскроет содержание своего предлагаемого мирного плана по окончанию военных действий на Украине, который может включать размещение европейских войск в охваченной боевыми действиями стране для обеспечения соблюдения прекращения огня.