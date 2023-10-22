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Сатановский объяснил свое хамство в адрес Захаровой особенностями биографии

Сатановский объяснил свое хамство в адрес Захаровой особенностями биографии

МОСКВА, 22 октября, ФедералПресс. В интервью журналистам из Израиля на тему ситуации на Ближнем Востоке эксперт политических программ Евгений Сатановский заявил, что представитель МИД России Мария Захарова «евреев не особо-то любит».

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