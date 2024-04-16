Гросси: МАГАТЭ укажет на виновых в обстрелах ЗАЭС при наличии доказательств

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация укажет на виновного в атаке на Запорожскую АЭС только тогда, когда будут найдены неопровержимые доказательства.
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