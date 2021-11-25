Политика как она есть

38 926 подписчиков

Россия получила за восемь лет доход от разрыва отношений с Украиной в размере 620 миллиардов долларов.

Россия получила за восемь лет доход от разрыва отношений с Украиной в размере 620 миллиардов долларов.

Украине ничего не досталось Со времен СССР между Украиной и Россией существовали многообразные экономические связи и кооперация.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх