Скандалы, разборки и перетряхивание "грязного белья" - именно это приходит на ум, когда слышишь имя Андрей Малахов.
Позор на съёмках, слухи о болезни и прозвище "Падальщик": Самые скандальные факты про Андрея Малахова
Комментарии
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Samarium
Скользкая конечно и неприятная личность, падкая на деньги.... Но... посмотрите кого он зацепил и предал гласности их делишки??? Людей, которых назвать честными и безупречными вряд ли возможно.... Так, что, отношение к нему весьма двойственное.... Делает иногда и полезное дело, в своих, естественно, интересах.... А статейка-то явно заказная....
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14 час.
Амара Карпова
Позор🤮ТВ стало как свалка💩
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11 час.
Владимир Карпов
А где вы видели, чтобы те, кто всеми силами рвётся к славе, известности и популярности, были достойными и порядочными людьми ???
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1 час.
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