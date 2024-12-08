Позор на съёмках, слухи о болезни и прозвище "Падальщик": Самые скандальные факты про Андрея Малахова

Samarium

Скользкая конечно и неприятная личность, падкая на деньги.... Но... посмотрите кого он зацепил и предал гласности их делишки??? Людей, которых назвать честными и безупречными вряд ли возможно.... Так, что, отношение к нему весьма двойственное.... Делает иногда и полезное дело, в своих, естественно, интересах.... А статейка-то явно заказная....