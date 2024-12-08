Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 705 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    А где вы видели, чтобы те, кто всеми силами рвётся к славе, известности и популярности, были достойными и порядочными...Позор на съёмках,...
  • виктор матвеев
    Поживем посмотрим сумеет ли Жога уничтожить это змеиное гнездо ельцин центр и перепрофилировать его на благо народа Р...Жога перешёл в ат...
  • Николай Галыгин
    Такер приезжал прощупывать почву для переговоров,на что Россия пойдет ради мира«1-0 в пользу Пут...

Позор на съёмках, слухи о болезни и прозвище "Падальщик": Самые скандальные факты про Андрея Малахова

Позор на съёмках, слухи о болезни и прозвище "Падальщик": Самые скандальные факты про Андрея Малахова

Скандалы, разборки и перетряхивание "грязного белья" - именно это приходит на ум, когда слышишь имя Андрей Малахов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Скользкая конечно и неприятная личность, падкая на деньги....  Но... посмотрите кого он зацепил и предал  гласности их делишки??? Людей, которых назвать честными и безупречными  вряд ли возможно.... Так, что, отношение к нему весьма двойственное.... Делает иногда и полезное дело, в своих, естественно, интересах.... А статейка-то  явно заказная....
Ответить
14 час.
Амара Карпова
Позор🤮ТВ стало как свалка💩
Ответить
11 час.
Владимир Карпов
А где вы видели, чтобы те, кто всеми силами рвётся к славе, известности и популярности, были достойными и порядочными людьми ???
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх