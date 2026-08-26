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В России с 1 сентября вырастет лимит сверхурочной работы

В России с 1 сентября вырастет лимит сверхурочной работы

Допустимый предел сверхурочной работы в России с 1 сентября увеличится со 120 до 240 часов в год. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

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