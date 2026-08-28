Андреа Стелла: Пиастри нужно адаптировать свой стиль пилотирования

McLarenРуководитель McLaren Андреа Стелла считает, что нынешнее отставание Оскара Пиастри от Ландо Норриса объясняется техническими особенностями машины и необходимостью адаптировать стиль пилотирования, а не психологическими проблемами.
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