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Андреа Стелла: Пиастри нужно адаптировать свой стиль пилотирования

McLarenРуководитель McLaren Андреа Стелла считает, что нынешнее отставание Оскара Пиастри от Ландо Норриса объясняется техническими особенностями машины и необходимостью адаптировать стиль пилотирования, а не психологическими проблемами.

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