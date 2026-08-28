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OilPrice

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Qatar Extends Force Majeure as Hormuz Crisis Still Blocks LNG Traffic

Qatar’s state-owned QatarEnergy has extended by several weeks its force majeure on LNG deliveries to customers as the LNG flows at the Strait of Hormuz remained blocked despite increased oil flows.

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