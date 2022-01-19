Александр Проханов. Сыны Виссариона. Крым

Романы Александра Проханова «Сыны Виссариона» и «Крым» — о современных людях, изведённых невзгодами, несправедливостью, утративших смысл существования и бегущих от этой жизни кто в непроходимые чащи, кто в закрытые секты, кто — в безумные разгулы.