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Хохол в современном контексте - понятие не этническое

Хохол в современном контексте - понятие не этническое

Тут мне отповедь в личку прислали - дескать, что я себе позволяю, "ненависть разгоняю, украинцы не такие, почему я их хохлами называю, среди них есть такие как Бузина и Таксюра, а если Царев, Монтян и Подоляка себе лишнего позволяют в русском информпространстве, так это они от большой любви к России и желания видеть её процветания и улучшения во всех сферах жизни", ага.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Согласна на все 100% !!!
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13 час.
Павел Ильин
Есть украинцы и есть хохлы, которые всегда торговали своей страной.
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10 час.
Oleg Prauskov
Абсолютная правда!Есть хохлы,а есть украинцы,и в этом суть!
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9 час.

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