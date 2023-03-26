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Сатановский оценил, стоит ли опасаться «ножа в спину» от Казахстана

Сатановский оценил, стоит ли опасаться «ножа в спину» от Казахстана

Комментируя публикацию Financial Times, что Казахстан может ограничить параллельный импорт в Россию, российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский признается, что у него нет доверия этому сообщению.

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