В России предлагают ввести единое пособие для беременных. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что его нужно предоставлять по факту регистрации беременности.
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