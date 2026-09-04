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Нижегородская правда

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В Дзержинске началось благоустройство Театральной площади

В Дзержинске началось благоустройство Театральной площади

В Дзержинске начались работы по благоустройству Театральной площади. О том, что изменится на территории рядом с театром, написал в своих социальных сетях глава города Михаил Клинков: «Это большой городской проект, который станет подарком Дзержинску к его столетнему юбилею.

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