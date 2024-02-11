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Когда тело не слушается: синдром «чужой» руки

Когда тело не слушается: синдром «чужой» руки

Если человеку кажется, что его рука живет отдельной жизнью и делает нечто, неподвластное мозгу — не спешите думать, что вас разыгрывают или пытаются таким образом переложить ответственность за какие-либо действия.

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Комментарии
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PP
Pattia Patria
Кортикобазальная дегенерация может так проявляться
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7 час.
Галина Дудкевич
Впервые прочитала  о СЧР,даже страшновато стало.
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7 час.
В
Владимир
А у Гоголя чужим был Нос!
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7 час.

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