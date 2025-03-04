«Быстрая ходьба сродни бегу, поэтому для людей старше 60 лет, у которых уже есть заболевания суставов и позвоночника, высок риск остеопороза, она может быть опасна, — говорит Андрей Панов, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине НМИЦ травматологии и ортопедии им.