Боевая работа расчёта барражирующих боеприпасов «Изделие 52» семейства «Ланцет» группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.
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Боевая работа расчёта барражирующих боеприпасов «Изделие 52» семейства «Ланцет» группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.
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