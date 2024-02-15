Сегодня временно без электричества окажутся Астрахань, Ахтубинск и два села Приволжского района

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В четверг, 15 февраля, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 15 улиц и переулков в Заболдинском и Трусовском районах РЭС (с 09:00 до 18:00); Ахтубинский район – г.