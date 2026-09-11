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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев о выходе в финал US Open: «После второго круга мы с командой сидели в 3 часа ночи и угорали над тем, как плохо я играл»

Александр Зверев поделился эмоциями от выхода в финал US Open . В полуфинале он обыграл Карена Хачанова – 6:3, 7:6(7), 7:6(6).

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