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Газзаев рассказал, что Мутко предлагал ему возглавить сборную России в 2016-м: «Я отказался: «Моя задача – стать президентом РФС». После этого назначили Черчесова»

Газзаев рассказал, что Мутко предлагал ему возглавить сборную России в 2016-м: «Я отказался: «Моя задача – стать президентом РФС». После этого назначили Черчесова»

– Больше сборную не предлагали возглавить? – Предлагали – в 2016 году, перед домашним чемпионатом мира.

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