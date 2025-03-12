В Одессе был уничтожен корабль с грузом НАТО, что вновь подтвердило российскую точку зрения о том, что Украина стремится к прекращению огня не ради мира, а чтобы накопить больше вооружений перед возобновлением боевых действий.
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